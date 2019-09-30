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Украина

Зеленского жестко раскритиковали из-за годовщины трагедии Бабьего Яра: что произошло (фото, видео)

9:32 30 сентября 2019 488
Владимир Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

29 сентября Президент Украины Владимир Зеленский отсутствовал на публичных памятных мероприятиях, которые прошли в Бабьем Яру 29 сентября и посвящались годовщине начала расстрелов. Представители иудейских организация неоднозначно оценили этот поступок.

Яков Блайх, глава Объединения иудейских религиозных организаций Украины, заявил: «Впервые Украина выбрала президента еврея, и впервые за годы независимости сюда в этот день не пришел президент Украины. Он же еврей, ему не надо».

Однако Моше Реувен Асман, главный раввин Украины высказался в защиту президента, напомнив: «Президент Владимир Зеленский только несколько недель назад вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху участвовал в государственной церемонии в Бабьем Яру», — отметил он.

Раввин благословил Зеленского и пожелал ему огромных успехов в работе.

Издание «Украинская правда» сообщила, что украинский президент 29 сентября в Бабьем Яру все-таки был, однако не афишировал присутствие.

Ранее сообщалось, что после скандала по поводу переговоров с Трампом Зеленского вынуждают опубликовать стенограммы телефонных разговоров с Путиным.

Фото «Украинской правды»

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