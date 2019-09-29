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Украина

В Украине вспоминают жертв расстрелов в Бабьем Яру

10:46 29 сентября 2019 129
Архивное фото
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в связи с 78-й годовщиной трагедии Бабьего Яра, призвав соотечественников никогда не допускать любых проявлений вражды на расовой и национальной почве.

«Вечная память погибшим в Бабьем Яру и всем жертвам Второй мировой войны», — говорится в обращении, текст которого обнародован на официальном Интернет-представительстве президента.

Зеленский напомнил, что в этот день в 1941 году всем киевским евреям велели собраться на Лукьяновке, и дорога, по которой они отправились оттуда, оказалась дорогой в вечность.

«Позже в Бабьем Яру были уничтожены ромы и караимы. Также только за то, что, по мнению нацистских извергов, эти этносы не имели права на существование», — отмечается в сообщении.

Президент отметил, что Бабий Яр стал местом массовых казней и советских военнопленных, а также участников украинского освободительного движения.

Согласно историческим данным, в Бабьем Яру за время фашистской оккупации погибли более 120 тыс. людей, однако расстрелы 29−30 сентября 1941 года стали самыми массовыми — тогда было уничтожено более 30 тыс. евреев.

Напомним, в июле в Киеве приезжал с визитом премьер-министр Израиля, который посетил мемориал в Бабьем Яру. Тогда же было подтверждено намерение Украины создать мемориальный центр на месте трагедии.

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