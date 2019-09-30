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14-летняя девочка погибла при взрыве смартфона, который оставила заряжаться на ночь

9:43 30 сентября 2019 1330
Абзалбек Алуа Асеткызы
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В Казахстане, в селе Бастобе Каратальского района Алматинской области, произошла страшная трагедия. Как сообщает Tengrinews.kz, 14-летняя девочка Абзалбек Алуа Асеткызы уснула ночью с включенным на зарядку мобильным телефоном. Под утро аккумуляторная батарея смартфона взорвалась. В результате полученных травм школьница погибла на месте.

По некоторым данным, девочка заснула, слушая музыку на мобильном телефоне, подключенном к розетке.

Как пишет британское издание Daily Mail, лежавший на подушке телефон перегрелся.

Смерть девочки признана несчастным случаем.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в России из-за взрыва поставленного на подзарядку мобильного телефона погиб семилетний мальчик.

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