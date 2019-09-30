- 10:56 Уговаривали пять часов: в полиции Киева рассказали, как спасли мужчину от самоубийства на Майдане
- 10:54 «Корвалол» может подорожать втрое из-за монополии — СМИ
- 10:54 Беременная Наталка Карпа стала телеведущей
- 10:53 56:0: в Бразилии сыгран второй самый результативный матч в истории футбола
- 10:51 "Хороший кунжут. Бегает еще": сеть повеселила "ожившая" покупка из запорожского супермаркета
- 10:38 Стало известно, что оставил в наследство Марк Захаров
- 10:22 Масштабная автокатастрофа под Уманью: в сети показали видео момента столкновения автобуса и фуры
- 10:15 Светлана Лобода погуляла на вечеринке в Киеве
- 10:13 Конфуз с Кайей Гербер: дочь Синди Кроуфорд случайно засветила на подиуме голую грудь
- 10:05 Результаты превзошли все ожидания: стало известно, сколько государство заработало на растаможке "евроблях"
- 09:59 "Украинагейт": информатора, которого хочет увидеть Трамп, взяли под федеральную защиту
- 09:58 Рынок земли: кому селяне смогут продать свои земельные паи
14-летняя девочка погибла при взрыве смартфона, который оставила заряжаться на ночь
В Казахстане, в селе Бастобе Каратальского района Алматинской области, произошла страшная трагедия. Как сообщает Tengrinews.kz, 14-летняя девочка Абзалбек Алуа Асеткызы уснула ночью с включенным на зарядку мобильным телефоном. Под утро аккумуляторная батарея смартфона взорвалась. В результате полученных травм школьница погибла на месте.
По некоторым данным, девочка заснула, слушая музыку на мобильном телефоне, подключенном к розетке.
Как пишет британское издание Daily Mail, лежавший на подушке телефон перегрелся.
Смерть девочки признана несчастным случаем.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в России из-за взрыва поставленного на подзарядку мобильного телефона погиб семилетний мальчик.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!