В России из-за взрыва мобильного телефона погиб семилетний мальчик

Мир

Семилетний житель российского Кургана получил травмы, несовместимые с жизнью, и ожоги. В руках ребенка взорвался мобильный телефон, который он поставил на подзарядку.

Трагедия случилась в одном из общежитий, где проживала семья мальчика. Есть сведения, что гаджет ребенок нашел на улице. Марку мобильного телефона правоохранители пока не сообщили. Хотя в экстренных службах не исключают, что ЧП могло произойти из-за детонации части неустановленного боеприпаса.

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Пожара, слава Богу, не было. Эвакуация и отселение жильцов не потребовались.

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