- 14:47 Нефьодов заявил о планах сократить число таможен в пять раз и "выгнать" с них другие контролирующие органы
- 14:36 История «живодерни» под Одессой: волонтеры с трудом удержались от самосуда над владельцем питомника
- 14:25 В Украине составят базу данных тех, кто постоянно пересекает линию разграничения на Донбассе
- 13:59 Синоптический рахат-лукум: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни
- 13:48 В России из-за взрыва мобильного телефона погиб семилетний мальчик
- 13:47 «Туфель не нашлось?»: на жену Зеленского обрушились с критикой из-за непротокольной обуви
- 13:38 Под Харьковом в масштабное ДТП попал автобус Сумы — Запорожье: двое погибших
- 13:24 Массовое отравление детей в Коблево: владельцы лагеря пытались скрыть инцидент
- 13:22 На пляже в Чернигове утонули двое детей, еще одного так и не нашли
- 13:19 Голодающего Балуха решили "добить": узника Кремля переводят в лагерную тюрьму
- 13:16 Нервы на пределе: Регина Тодоренко в день свадьбы поделилась переживаниями
- 13:11 «Европейская Солидарность» требует от ЦИК отменить регистрацию Клюева и Шария кандидатами в депутаты
В России из-за взрыва мобильного телефона погиб семилетний мальчик
Семилетний житель российского Кургана получил травмы, несовместимые с жизнью, и ожоги. В руках ребенка взорвался мобильный телефон, который он поставил на подзарядку.
Трагедия случилась в одном из общежитий, где проживала семья мальчика. Есть сведения, что гаджет ребенок нашел на улице. Марку мобильного телефона правоохранители пока не сообщили. Хотя в экстренных службах не исключают, что ЧП могло произойти из-за детонации части неустановленного боеприпаса.
Читайте также: Шесть детей травмированы вследствие взрыва неизвестного предмета в Днепропетровской области
Пожара, слава Богу, не было. Эвакуация и отселение жильцов не потребовались.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Одессе из-за антимоскитной сетки погибла пятилетняя девочка.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.