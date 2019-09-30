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Мир

"Украинагейт": информатора, которого хочет увидеть Трамп, взяли под федеральную защиту

9:59 30 сентября 2019 188
Дональд Трамп
Инф. «ФАКТОВ»

Информатор, который сообщил о скандальном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, сейчас взят под федеральную защиту. Об этом сообщили CBS News в воскресенье, 23 сентября.

Адвокат «осведомителя» Эндрю Бакай указал, что офис директора Национальной разведки обеспечивает защиту. Дело в том, что сотруднику разведки поступали угрозы.

До сих пор мало что известно о разоблачителе, который, согласно жалобе, не был непосредственным свидетелем разговора, но был проинформирован о его содержании коллегами из Белого дома.

The New York Times сообщает, что разоблачитель — сотрудник ЦРУ и работает в штаб-квартире агентства в Лэнгли.

Ранее президент Дональд Трамп обвинил информатора в шпионаже и заявил, что этому сотруднику могут грозить «большие последствия».

Также сообщалось, что из-за переговоров с Зеленским Дональду Трампу угрожает «украиногейт».

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