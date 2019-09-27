Стиль жизни

Дженнифер Лопес сразила всех умопомрачительным декольте почти до пупа (фото, видео)

50-летняя Дженнифер Лопес не сбавляет обороты. Нестареющая звезда появилась на открытии магазина парфюмерии в Нью-Йорке в эффектном белом костюме. На юбке высокий разрез спереди открывал стройные ноги. А в почти достигавшем пупа декольте блейзера виднелась голая грудь: актриса и певица не стала надевать бюстгальтер.

Как сообщает Daily Mail, Лопес сопровождал ее 44-летний жених — бывший бейсболист Алекс Родригес.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Лопес произвела фурор копией своего культового платья 19-летней давности, благодаря которому изобрели Google Images.

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