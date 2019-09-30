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Происшествия

Масштабная автокатастрофа под Уманью: в сети показали видео момента столкновения автобуса и фуры

10:22 30 сентября 2019 416
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

Видео момента ДТП с грузовиком и маршруткой на трассе Киев — Одесса, в котором пострадали 12 человек, опубликовал в Facebook Влад Антонов.

Напомним, авария произошла 28 сентября на трассе Киев — Одесса возле Умани (153 километр дороги М-05).

Столкнулись грузовой автомобиль DAF и маршрутный автобус Mercedes Sprinter. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 12 человек. 5 человек получили телесные повреждения, были госпитализированы в больницу.

По предварительным данным, причиной столкновения стали действия водителя грузового автомобиля DAF, который не предоставил преимущество автобусу. Маршрутка Mercedes-Benz опрокинулась.

Все пострадавшие были госпитализированы в больницу в Жашкове.

Позже стало известно, что один из пострадавших умер в больнице.

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