Стало известно, что оставил в наследство Марк Захаров (фото)

Мир

Стало известно, что оставил в наследство знаменитый режиссер, художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров, который скончался в Москве 28 сентября на 86-м году жизни.

Как сообщает издание StarHit, все его имущество по закону достанется дочери — 57-летней актрисе Александре Захаровой, единственной наследнице первой очереди. Ее мать, супруга Марка Анатольевича Нина Лапшинова скончалась в 2014 году.

Александра Захарова с 1991 по 2000 год была замужем за актером Владимиром Стекловым. Детей у нее нет.

Марк Захаров с дочерью Александрой

Общая стоимость недвижимости, принадлежавшей Захарову, оценивается в миллионы долларов. Сюда входит квартира на Тверской улице в центре Москвы в том же доме, где имеет квартиру Алла Пугачева. При этом на данный момент самая дешевая квартира на Тверской, выставленная на продажу, оценивается в 250 тысяч долларов.

Также режиссеру принадлежала дача в районе Куркино, минимальная стоимость которой составляет 50 миллионов рублей (около 780 тысяч долларов).

Кроме того, отмечает издание, во владении Марка Захарова был внедорожник Toyota Land Cruiser стоимостью около пяти миллионов рублей (более 77 тысяч долларов).

Также Александре Марковне, как пишет издание, должны достаться все денежные средства, накопленные ее отцом. Ранее не было известно, сколько зарабатывал Марк Анатольевич, поэтому и сумму его накоплений сложно посчитать.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что названы дата и место похорон Марка Захарова.

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