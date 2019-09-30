Беременная Наталка Карпа стала телеведущей

Шоу-бизнес

Известная украинская певица Наталка Карпа, которая в 38 лет ждет первенца, стала телеведущей. Она будет вести авторскую рубрику на канале «Украина», в которой будет рассказывать о позднем материнстве, а также поделится личными ощущениями.

Наталья рассказала, что вместе с мужем Евгением Тереховым они побывали на УЗИ, определили пол будущего ребенка. На 25-й неделе малыш развивается хорошо, но появились и поводы для беспокойства будущей мамы.

«Было довольно необычное состояние для меня, да и к тому же, живот стал очень твердым, скажу честно, я очень испугалась! Мне даже каждый шаг трудно давался — было неудобно и больно. Я позвонила врачу, а он объяснил, что это гипертонус матки», — поделилась Наталка Карпа с журналистами «Ранок з Україною».

Такое бывает из-за перегрузки и стресса у будущей мамы. И хотя отрабатывать концерты ребенок позволяет, все же Наталка решила больше отдыхать. Певица хорошо себя чувствует почти все время, говорит — токсикоз беспокоил только на первых месяцах беременности, а сейчас разве что постоянно хочется есть.

«Если честно, мне постоянно хочется химии — чипсов, колы! Я просто сижу над этой банкой, медитирую, а затем — плюнула, пошла купила, выпила, и так хорошо стало!» — смеясь, рассказала Наталка.

Наталка призналась, что мечтает о дочери, а Евгений ждет сына. Хотя пол малыша уже определен, родители об этом еще не знают — все скрыто в специальной коробочке.

«Кто же у нас будет: мальчик или девочка, мы узнаем на вечеринке. Я хочу пригласить всех друзей и близких, чтобы мы одновременно рассекретили пол нашего малыша!», — рассказала Наталка Карпа.

Напомним, недавно снова стала мамой спортсменка Лилия Подкопаева. Также экс-участница группы «ВИА-Гра» Санта Димопулос родила дочь в Монако.

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