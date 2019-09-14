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Санта Димопулос во второй раз стала мамой (фото)
Бывшая участница группы «Виа-Гра» Санта Димопулос во второй раз стала мамой. Она родила дочку. Девочка появилась на свет в одной из клиник Монако в 3:34 утра. О рождении малышки сообщила сама Санта в Instagram, опубликовав фото с новорожденной из больничной палаты.
«Добро пожаловать, моя маленькая принцесса», — написала счастливая Санта.
Перед родами 32-летняя Санта рассказывала о трудностях беременности. Она жаловалась, что устала ходить 41 неделю и просила малышку поторопиться явиться на свет и даже спрашивала совет у подписчиков, как ускорить роды.
«Посоветуйте, что там делать нужно, чтобы ускорить процесс! Мне одна знакомая (врач) посоветовала шампанское и по ступенькам ускоренным темпом. Слышала еще такое: заниматься сексом (не помогает), мыть полы (не хочу), много ходить (не могу), понервничать (не получается). Вчера была у своего врача, и он говорит, что если в эту неделю не пойдет — будем вызывать роды. Я бы не хотела этого», — писала Санта.
Отец девочки — третий муж Санты Игорь Кучеренко, который является совладельцем сети спортивных клубов.
Напомним, вторым мужем был Владимир Самсоненко. От первого брака с шоуменом Андреем Джеджулой у Санты есть сын.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что во второй раз стал отцом известный юморист и актер «Дизель Шоу» Егор Крутоголов. За рождение сына он подарил жене дорогое авто.
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