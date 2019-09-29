Украина

В госпитале умер молодой боец ВСУ, получивший тяжелое ранение на Донбассе (фото)

В воскресенье, 29 сентября, в Днепре в областной клинической больнице имени Мечникова умер боец батальона специального назначения «Донбасс» Нацгвардии Украины Владимир Аджавенко (позывной Аджа).

Аджавенко получил сверхтяжелое сквозное пулевое ранение головы 11 сентября вблизи поселка Пески (Донецкая область). Произошло это, когда вражеский снайпер обстреливал опорный пункт ВСУ.

24-летнего разведчика-наводчика вертолетом доставили в госпиталь. Операция шла более 4 часов. С раненым рядом находились его родные.

Аджавенко родом из Мариуполя. С самого начала войны пошел защищать родную землю.

О смерти старшего сержанта Аджавенко сообщил его побратим Николай Ворошнов.

«Аджа. Покойся, брат. Несколько недель он боролся за свою жизнь после пулевого ранения в голову, но так и не выиграл этот бой со смертью», — написал он.

Напомним, с начала месяца на Донбассе погибло более десяти украинских военнослужащих. От пули снайпера в районе Марьинки 24 сентября погиб старший солдат Андрей Сторожук. А 17 сентября на фронте погиб боец подразделения «Айдар» Владислав Рой.

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