Происшествия

В Киеве возле обменника четверо в масках напали на мужчину и украли 50 тысяч долларов

В понедельник, 30 сентября, в Соломенском районе Киева четверо неизвестных в масках совершили разбойное нападение возле обменного пункта и забрали у мужчины 50 тысяч долларов, ноутбук и телефон и скрылись в неизвестном направлении. Ранее в одном из киевских обменников мошенники пытались украсть у девушки 26 тысяч долларов.

Инцидент на Соломенке произошел по адресу улица Борщаговская, 189/1.

Как сообщает «Информатор», полиция разыскивает Mercedes с номерными знаками АА2262, предварительно, ML 500 черного цвета. Всех, кто располагает о нем какими-либо сведениями, просят сообщить на линию «102».

В столице введен план «Сирена», так как преступники вооружены и представляют повышенную опасность для окружающих.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как киевлянка стала жертвой мошенников. Женщина потеряла 3 тысячи 300 долларов в обменном пункте, заплатив их за «информационные услуги».

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