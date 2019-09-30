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Украина

С 1 октября водителям в Украине грозит еще один штраф: о чем нужно помнить

13:24 30 сентября 2019 348
Фары должны быть включены всегда
Инф. «ФАКТОВ»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об одном из важных пунктов в Правилах дорожного движения. В соответствии с ним, с 1 октября по 1 мая в Украине на транспортных средствах, которые двигаются вне населенных пунктов, должны включаться дневные ходовые огни, при их отсутствии — ближний свет фар.

Требование повысит безопасность на дорогах и поможет дополнительно обозначать автомобиль при недостаточной видимости в непогоду — при дождях, туманах и снегопадах. Причем действие правила распространяются и на транспортные средства, которые передвигаются в светлое время суток.

При движении по трассам на высокой скорости включенные фары помогают встречным водителям вовремя реагировать на дорожную ситуацию избегать ДТП.
Это правило отлично зарекомендовало себя в странах Европы и Скандинавии.

Штраф за нарушение — 425 грн.

Как сообщалось, ранее, есть простые правила, как не попасть в ловушки аферистов при приобретении автомобиля.

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