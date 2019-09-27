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Заплатили аванс, но машину так и не получили: как не стать жертвой аферистов при покупке авто

Во Всеукраинскую ассоциацию автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) поступают многочисленные обращения от граждан, которые хотели приобрести новый автомобиль и стали жертвами аферистов, сообщил на своей странице в Facebook глава ассоциации Олег Назаренко. Люди вносили авансовые платежи за обещанный им автомобиль, но в результате его так и не получали. Во всех случаях транспортные средства предлагались по куда более выгодной рыночной стоимости, чем в других дилерских автосалонах. Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали о мошеннике, который обманул «евробляхеров» на полмиллиона долларов.

Путем анализа в ВААИД установили, что автомобилисты попадались на удочку аферистов по одним и тем же схемам. Покупатели вносили аванс:

— в организации, название которых связано с автобизнесом (в названии есть слова «мото», «авто», «транс»). При этом такие конторы не были зарегистрированы в Главном сервисном центре (ГСЦ) МВД;

— в организации, которые незаконно сделали фальшивые печати с названиями известных импортеров и дилеров и использовали эти печати в договорах о получении аванса за авто.

В связи с этим ВААИД обратилась в ГСЦ МВД с предложением провести сверку официальных торговых организаций и после этого официально обнародовать на интернет-сайте Главного сервисного центра МВД информацию о предприятиях, которые имеют разрешение на торговлю авто. По утверждению Олега Назаренко, это позволит людям, которые решили приобрести «дешевые» авто, проверить наличие фирмы в списке тех, которые имеют разрешение на торговлю машинами, а также реальное местоположение офисов фирм (салонов).

Как не попасться на удочку аферистов, рассказал адвокат Богдан Глядик, специализирующийся в вопросах автомобильной сферы: «Любой договор, текст которого охватывает более одной страницы (шрифта стандартного размера), должен проверяться юристом. В отдельных случаях следует проверять даже расписку на один абзац».

Информацию о мошенниках, «торгующих» новыми автомобилями, подтверждают и пользователи соцсетей. Вот, в частности, что написал под постом главы ВААИД Феликс Верхоляк: «На сайтах продажи полно объявлений с ценами ниже плинтуса. Звонишь и интересуешься, где можно посмотреть такой автомобиль, и тебе начинают рассказывать какие- то истории, что машина в порту, на таможне, у товарища в гараже. Но при этом — вы денег дайте, ибо вот уже стоит очередь и вы можете не успеть!» О похожем случае рассказал и Сергей Выгнан: «Буквально сегодня звонил по одному объявлению, а мне говорят, что автомобиль еще в Европе и его пригонят только по предоплате. Предоплату давайте на банковскую карту. Ну просто внаглую разводят!»

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о «двухэтажной» афере с быстрыми кредитами.

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