Украина

Вандалы украли цветы и кусты из обновленного парка "Победа" в Киеве: фото последствий

В Киеве неизвестные воры выкопали кусты и цветы в обновленном парке «Победа», который недавно отремонтировали и дополнительно озеленили. О вандалах сообщили работники предприятия «Зеленстрой» Днепровского района в Facebook в понедельник, 30 сентября.

«Как ни прискорбно, но начинаем утро понедельника с поста отчаяния. Не успели открыть обновленную часть парка „Победа“, как неизвестными лицами были похищены кусты и цветы, а еще оторван бант с любимца малышей — медвежонка», — написали коммунальщики.

Они также опубликовали фотографии последствий недавнего нашествия «любителей» цветов на отремонтированную часть парка. Кроме выкопанных и унесенных кустов растений, на клумбах остались сорванные и брошенные цветы, сломанные ветки кустарников.

Киевляне возмутились действиями вандалов, которые не любят свой город и не хотят, чтобы он был красивым и ухоженным.

Напомним, весной подобная ситуация произошла в Деснянском районе столицы. Тогда все усилия коммунальщиков неизвестные воры свели на нет. Из парка «Молодежный» и улиц Киева были украдены тысячи луковиц тюльпанов, сотни деревьев и редких кустов.

«ФАКТЫ» писали о том, что в центре столицы в ближайшее время каштаны заменят платанами, которые более устойчивы к болезням и городским условиям загазованности.

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