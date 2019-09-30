Увела из семьи: участница "Танців з зірками" сделала шокирующее признание (видео)

Шоу-бизнес

Одна из фавориток шоу «Танці з зірками» Ксения Мишина шокировала откровенным признанием. В интервью Маше Ефросининой для проекта «Экзамен» она призналась, что однажды разбила чужую семью. Но актриса заверила, что очень сожалеет об этом и теперь у нее табу на отношения с женатыми мужчинами.

«Я крайне уважительно отношусь к семейной жизни, потому что у меня был момент того, когда мужчина из-за меня ушел из семьи. И ничего хорошего, это ни к чему не привело. Я не перестаю себя винить за это. Нет чистоты там. Я на этот шаг никогда не пойду», — призналась Ксения.

Сейчас актрисе приписывают роман с партнером по шоу «Танці з зірками» Женей Котом, у которого есть жена Наталья Татаринцева. Мишина утверждает, что с Женей у нее сложились дружеские и партнерские отношения, не более того. Об этом говорит и Кот. Пылкую любовь, страсти и поцелуи на паркете пара умело играет.

«Если я не буду использовать свои сильные стороны, то есть свое актерское мастерство, то мои танцы будут никакими. Потому что танцевать я не умею, и техники никакой у меня нету», — подчеркнула Ксения.

Она также заверила, что если чувства вдруг и вспыхнут, то останутся безответными. «Что там у него начнется — это его проблемы», — сказала Мишина.

Напомним, Ксения Мишина стала популярной благодаря роли в масштабном сериале «Кріпосна» на канале СТБ. Второй сезон саги удивил зрителей неожиданной концовкой. Они требуют продолжения сериала.

Ранее Ксения Мишина снялась в пикантной фотосессии для глянцевого журнала, на страницах которого позировала в пиджаке на голое тело.

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