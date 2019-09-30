- 15:39 Служить бы рады: Дубинский, Радуцкий и Арахамия оказались самыми злостными прогульщиками в Раде
- 15:33 Стали известны имена украинских моряков с затонувшего в Атлантике буксира Bourbon Rhode
- 15:27 «Лугано» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 15:23 Едва не сожгли заживо: в Черкасской области 11-летняя девочка стала жертвой жестокого детского флешмоба
- 15:19 Голливудский актер подарил экоактивистке Грете Тунберг дорогой электрокар
- 15:02 Скандальный день памяти жертв Бабьего Яра: вслед за Зеленским досталось Мендель
- 14:43 Переполох в Киеве: в розыск объявили 12-летнюю девочку
- 14:39 Свитолина выиграла тяжелейший матч на турнире в Китае
- 14:30 Под Киевом провели в последний путь нацгвардейца, погибшего на Донбассе
- 14:26 На Черниговщине пьяный водитель пытался штурмовать украинско-белорусскую границу
- 14:23 Виталий Сурай призвал снизить цену газа для Луганской ТЭС, чтобы избежать веерных отключений электроэнергии с 1 октября
- 14:17 Увела из семьи: участница "Танців з зірками" сделала шокирующее признание
Стали известны имена украинских моряков с затонувшего в Атлантике буксира Bourbon Rhode
В сети опубликовали список членов экипажа, наших соотечественников, с буксира Bourbon Rhode, который затонул в Атлантическом океане. Из 14 членов экипажа десятеро — граждане Украины, по имеющимся данным, большинство из нихв- ыходцы из Одесской области: Дмитрий Козырев, Александр Коршиков, Вячеслав Ковальчук, Дмитрий Марченко, Евгений Николов, Вячеслав Кирей, Юрий Наздрачов, Игорь Морозов, Евгений Мелгунов, Олег Кравец.
Напомним, 26 сентября в Алтантическом океане судно — буксир Bourbon Rhode (IMO 9 356 359, флаг Люксембург) — попало в циклон Лоренцо в районе Кабо-Верде. На борту находилось 14 членов экипажа.
- По информации на вечер 28 сентября, были найдены только три моряка на спасательном плоту, двое из спасенных — украинцы. Ведутся поиски остальных моряков. В операции задействованы спасательные службы Франции, два судна и два самолета. МИД Украины и Профсоюз работников морского транспорта постоянно находятся на связи с родственниками и представителями компании, которая информирует о ходе спасательной операции.
Просим родственников моряков обращаться за любой помощью по телефонам: +380 482−42−99−01 и +38 095−550−75−55, — сообщили «ФАКТАМ» в Профсоюзе работников морского транспорта Украины.
В спасательной операции участвуют самолеты ВМС Франции и суда торгового флота, находящиеся в ближайших с местом ЧП квадратах. Согласно имеющейся информации, из-за непогоды, по не выясненным пока причинам, в отсеки судна хлынула вода. Моряки успели подать сигнал бедствия, сообщив о поступлении большого количества воды в кормовую часть буксира…
По данным МИД Украины, Департамент консульской службы поддерживает оперативную связь с представителем судовладельца и региональным центром MRCC, консул Украины во Франции установил связь с офисом компании судовладельца.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что вблизи Крыма затонул прогулочный катер, на борту которого находились 12 пассажиров и 2 члена экипажа.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».