Стали известны имена украинских моряков с затонувшего в Атлантике буксира Bourbon Rhode

Происшествия

В сети опубликовали список членов экипажа, наших соотечественников, с буксира Bourbon Rhode, который затонул в Атлантическом океане. Из 14 членов экипажа десятеро — граждане Украины, по имеющимся данным, большинство из нихв- ыходцы из Одесской области: Дмитрий Козырев, Александр Коршиков, Вячеслав Ковальчук, Дмитрий Марченко, Евгений Николов, Вячеслав Кирей, Юрий Наздрачов, Игорь Морозов, Евгений Мелгунов, Олег Кравец.

Напомним, 26 сентября в Алтантическом океане судно — буксир Bourbon Rhode (IMO 9 356 359, флаг Люксембург) — попало в циклон Лоренцо в районе Кабо-Верде. На борту находилось 14 членов экипажа.

- По информации на вечер 28 сентября, были найдены только три моряка на спасательном плоту, двое из спасенных — украинцы. Ведутся поиски остальных моряков. В операции задействованы спасательные службы Франции, два судна и два самолета. МИД Украины и Профсоюз работников морского транспорта постоянно находятся на связи с родственниками и представителями компании, которая информирует о ходе спасательной операции.

Просим родственников моряков обращаться за любой помощью по телефонам: +380 482−42−99−01 и +38 095−550−75−55, — сообщили «ФАКТАМ» в Профсоюзе работников морского транспорта Украины.

В спасательной операции участвуют самолеты ВМС Франции и суда торгового флота, находящиеся в ближайших с местом ЧП квадратах. Согласно имеющейся информации, из-за непогоды, по не выясненным пока причинам, в отсеки судна хлынула вода. Моряки успели подать сигнал бедствия, сообщив о поступлении большого количества воды в кормовую часть буксира…

По данным МИД Украины, Департамент консульской службы поддерживает оперативную связь с представителем судовладельца и региональным центром MRCC, консул Украины во Франции установил связь с офисом компании судовладельца.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что вблизи Крыма затонул прогулочный катер, на борту которого находились 12 пассажиров и 2 члена экипажа.

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