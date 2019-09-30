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Служить бы рады: Дубинский, Радуцкий и Арахамия оказались самыми злостными прогульщиками в Раде
В Верховной Раде решили бороться с «кнопкодавами», а вот способов борьбы с депутатами-прогульщиками пока не придумали. Комитет избирателей Украины проанализировал, кто больше всего пропускал заседания парламента в сентябре, и опубликовал результаты в Facebook.
Из партий чаще сего участвовали в голосованиях представители «Слуги Народа» — в среднем 88% депутатов. Но 13 членов фракции пропустили треть или более голосований. Так, Александр Дубинский и Дмитрий Гурин участвовали только в 35% голосований Эдуард Прощук — 52%, Юрий Заславский — 55%, Ольга Василевская-Смаглюк — 60%, Александр Ткаченко — 61%, Ирина Верещук — 66%, Анна Бондарь — 67%, Михаил Радуцкий — 67%, Николай Галушко — 67%, Олег Дунда — 68%, Анастасия Красносельская — 69%, Давид Арахамия — 70%. Причем депутаты пропускали заседания без уважительных причин.
Во фракции «Голос» в среднем голосовало 79% депутатов, в «Европейской солидарности» — 71%, в «Батькивщине» — 48%, в группе «За будущее» — 46%.
Чаще всего игнорировали голосования ВР представители «Оппозиционной платформы — За жизнь» — в среднем голосовало всего 25% депутатов.
Всего в сентябре прошли 373 голосования Рады.
Ранее сообщалось, что президент Зеленский неожиданно наложил вето на закон, который приняла Рада.
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