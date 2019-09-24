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Импичмента не будет? Зеленский ветировал важный закон
Президент Владимир Зеленский вернул в Раду закон о временных следственных и специальных комиссиях парламента, который предусматривает урегулирование процедуры импичмента президента.
Об этом свидетельствуют данные по законопроекту № 1098 на сайте Верховной Рады, передают «Українськi Новини».
На данный момент закон предусматривает наличие Временной следственной комиссии (ВСК) парламента — коллегиального временного органа, задачей которого является проведение парламентского контроля и расследования по вопросам, представляющим общественный интерес.
Срок деятельности специальной следственной комиссии, уполномоченной на рассмотрение импичмента, составит три месяца. После истечения этого срока должны быть представлены выводы и проект постановления об обвинении президента или проект постановления Верховной Рады о прекращении рассмотрения вопроса импичмента.
После этого комиссия должна получить заключения Конституционного суда и Верховного Суда и подготовить доклад по указанным выводов для рассмотрения на пленарном заседании Рады.
Члены спецкомиссии вносят проект постановления об устранении главы государства с должности в порядке импичмента.
Напомним, в июне Верховная Рада 8 созыва одобрила во втором чтении законопроект № 1098 о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях, в котором предусмотрена процедура импичмента президента. Документ был подписан спикером ВР Андреем Парубием и направлен на подпись Зеленскому.
10 сентября Верховная Рада нового созыва приняла в целом президентский законопроект № 1012 «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)». Зеленский подписал документ.
Согласно законопроекту, Верховная Рада может устранить президента Украины с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или другого преступления.
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