- 17:21 «Что, п..ар, думал, не узнаем, где живешь?»: в Киеве ветерана АТО жестоко избили за то, что он гей
- 17:19 Расследования не будет: Зеленский поставил точки над "і" в "деле Байдена"
- 17:00 Где в Киеве с 1 по 4 октября можно бесплатно обследоваться (адреса медпунктов)
- 16:54 В ПАСЕ попереживали из-за отсутствия украинской делегации и подтвердили готовность работать с Россией
- 16:52 Кличко подал в суд на Богдана и Гончарука: в чем суть дела
- 16:43 Не поделили сына: в Одессе мужчина с кувалдой и ружьем напал на общественников и журналистов
- 16:24 Лучшее воспитание — головой о стол: вокруг школы на Буковине разгорелся скандал
- 16:24 «Наши СМИ слепы»: Джулиани ответил на скандальное заявление Луценко о Байдене
- 16:12 Гороскоп на 1 октября для всех знаков зодиака
- 16:07 Загадочная смерть: в Саудовской Аравии застрелен личный телохранитель короля, который «слишком много знал»
- 16:04 Мы очень пылкие любовники: Настя Каменских рассказала о сексе с Потапом
- 15:54 Саакашвили готовится покинуть Украину: что произошло
В ПАСЕ попереживали из-за отсутствия украинской делегации и подтвердили готовность работать с Россией
Украинская делегации в ПАСЕ не участвует в работе осенней сессии из-за возвращения в организацию России. Лилиан Морис Паскье, президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, выразила сожаление по этому поводу, сообщает Укринформ.
30 сентября на открытии осенней сессии ПАСЕ Лилиан Морис Паскье сказала: «Украина может рассчитывать на нашу полную поддержку. В этой связи я разочарована, что украинский парламент не подал полномочия своей новой делегации к открытию этой сессии».
Паскье надеется, что Украина все-таки дат полномочия своей новой делегации. Она также добавила, что Ассамблея должна продолжать работу вместе с российскими коллегами.
При этом половина литовской делегации отказалась от участия в сессии ПАСЕ из-за возвращения Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что глава украинской делегации в ПАСЕ рассказала, что связывает ее с Россией.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»