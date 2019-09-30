Политика

В ПАСЕ попереживали из-за отсутствия украинской делегации и подтвердили готовность работать с Россией

Украинская делегации в ПАСЕ не участвует в работе осенней сессии из-за возвращения в организацию России. Лилиан Морис Паскье, президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, выразила сожаление по этому поводу, сообщает Укринформ.

30 сентября на открытии осенней сессии ПАСЕ Лилиан Морис Паскье сказала: «Украина может рассчитывать на нашу полную поддержку. В этой связи я разочарована, что украинский парламент не подал полномочия своей новой делегации к открытию этой сессии».

Паскье надеется, что Украина все-таки дат полномочия своей новой делегации. Она также добавила, что Ассамблея должна продолжать работу вместе с российскими коллегами.

При этом половина литовской делегации отказалась от участия в сессии ПАСЕ из-за возвращения Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что глава украинской делегации в ПАСЕ рассказала, что связывает ее с Россией.

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