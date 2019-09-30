На похороны Ширака в Париж прилетели Путин, Клинтон, Штайнмайер (фото)

Мир

В понедельник, 30 сентября, в Париже проводили в последний путь бывшего президента Франции Жака Ширака. Как уже сообщали «ФАКТЫ», известный политик и государственный деятель умер 26 сентября в возрасте 86 лет. Ширак занимал пост президента с мая 1995 года по май 2007 года включительно.

Похоронили Жака Ширака на кладбище Монпарнас рядом с его дочерью Лоранс. Она скончалась в 2016 году. На самом погребении присутствовали только близкие родственники.

Траурный кортеж

Поминальная служба прошла в церкви Сен-Сюльпис. Траурная процессия отправилась туда из Елисейского дворца. Там Шираку были отданы соответствующие почести. Гроб с бывшим президентом установили посреди внутренней площади перед дворцом. Действующий глава государства Эммануэль Макрон поклонился Шираку.

Владимир Путин впервые за время своего нахождения у власти побывал на похоронах иностранного лидера

На поминальной службе присутствовали многие иностранные лидеры, как действующие, так и бывшие. Обратило на себя внимание прибытие в Париж президента России Владимира Путина. Впервые почти за 20 лет своего пребывания у власти он посетил похороны лидера иностранного государства. Ряд западных СМИ предположили, что тем самым Путин хотел подчеркнуть отсутствие международной изоляции России.

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Бывший президент Франции Франсуа Олланд

Всего на похороны Жака Ширака прибыли главы 80 государств. В европейской прессе некоторое время обсуждалось то, что на траурной церемонии не будет бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что известный политик не получил официальное приглашение. В ответ французское издание Le Figaro указало, что официальные приглашения Елисейский дворец никому не отправлял. И Шредер был в списках тех, кого ждали. Но он, видимо, полагал, что ему пришлют официальную бумагу. Германию в итоге представлял действующий президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.

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