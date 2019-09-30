Рики Мартин ждет пополнения в семье

Шоу-бизнес

Знаменитый пуэрториканский певец Рики Мартин, который живет в однополом браке с Джваном Йосефом и воспитывает троих детей, поделился радостной новостью. В их семье скоро появится еще один ребенок. Как сообщает The Hollywood Reporter, 47-летний Рики Мартин раскрыл секрет за праздничным ужином Human Rights Campaign в Вашингтоне.

«Моя семья здесь. Мой муж Джван, мои близнецы Валентино и Маттео. Я люблю вас всем сердцем — вы моя сила, мое вдохновение и мотивация, чтобы заниматься тем, что я делаю. Вы самые лучшие! И я очень люблю свою дочь Люсию, она свет моей жизни. И, кстати, у меня есть новости. Мы беременные. Мы ждем рождения еще одного ребенка. Я люблю большие семьи», — заявил Мартин, получая награду за вклад в защиту прав нетрадиционных пар и семей.

Напомним, Рики Мартин узаконил отношения с художником Джваном Йосефом в 2018 году. Пара воспитывает двух мальчиков-близнецов Маттео и Валентино, которых артисту в 2008 году родила суррогатная мать. В январе у супругов появилась дочь Люсия Мартин-Юзеф.

Артист долгое время скрывал свою нетрадиционную ориентацию, крутил громкие романы с женщинами. О гомосексуализме Рики объявил в 2010 году.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что российский певец Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери. Дочку Анну артисту родила суррогатная мать. Лазарев также воспитывает пятилетнего сына Никиту. Присматривать за детьми ему помогают мама и няни.

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