Теперь официально: Лазарев показал годовалую дочь (фото)

Шоу-бизнес

Популярный певец Сергей Лазарев, который год скрывал рождение дочери, впервые показал официальное фото с малышкой. Семейным снимком он поделился на своей странице в Instagram. На фото певец позирует со страшим сыном Никитой и маленькой Анной, которой исполнился год.

«Мои солнышки! Моя безоговорочная любовь! Теперь я могу смело и громко кричать на весь мир — Никитушка, Анютка, я вас очень люблю!!! Мои детки!», — написал Лазарев под фото и поблагодарил всех за поздравления. «Спасибо, что адекватных людей, способных радоваться чужому счастью, в разы больше негативно настроенных», — добавил он.

Напомним, Лазарев скрывает личную жизнь. В интервью он признался, что девочку, как и старшего сына выносила суррогатная мать.

Слухи о рождении дочки возникли еще в мае. Даже называли имя матери девочки. Якобы ею стала близкая подруга артиста Анна Белодедова. Но тогда Лазарев категорически отрицал появление еще одного ребенка.

Ранее Лазареву приписывали отношения с Ани Лорак.

Кстати, Лазарев — один из многих звезд шоу-бизнеса, кто воспользовался помощью суррогатной матери. К этой услуге также прибегла певица Ирина Билык, Филипп Киркоров. Алла Пугачева и Максим Галкин.

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