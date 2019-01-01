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У Рики Мартина родился третий ребенок (фото)
Популярный певец Рики Мартин поделился с поклонниками радостным известием — у него родилась дочь! 47-летний музыкант сообщил об этом на своей страничке в Instagram и разместил трогательный снимок, на котором видно, как он нежно держит младенца за ручки.
У девочки уже есть имя — Люсия Мартин-Йосеф. Певец, который в 2010 году признался публично, что является гомосексуалистом, не сообщает пока, воспользовался ли он услугами суррогатной матери. Во всяком случае, так Мартин поступил в 2008 году, когда стал отцом близнецов Маттео и Валентино. Братьям сейчас уже по 10 лет.
В апреле 2016 года Рики начал встречаться с художником Джваном Йосефом. В ноябре того же года они объявили о своей помолвке, причем сделали это в эфире популярного американского телешоу, которое ведет Эллен де Дженерес. В январе 2018 года Рики и Джван заключили официальный брак.
Рики Мартин родился 24 декабря 1971 года в Пуэрто-Рико. Свою карьеру певца начал еще в 12-летнем возрасте. Снялся в нескольких телесериалах, включая «Главный госпиталь» (США). На сегодняшний день в мире продано более 85 миллионов копий дисков с песнями Мартина. Он является обладателем семи премий «Грэмми» и множества других престижных музыкальных наград. К числе самых известных его хитов относятся Livin' la Vida Loca и She Bangs.
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