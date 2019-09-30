Меган Маркл купила африканские джинсы, а принц Гарри полежал под баобабом (фото, видео)

Мир

Герцог и герцогиня Сассекские продолжают свое турне по странам Африки. Так, принц Гарри, который, который прибыл с визитом в Малави, запустил совместно с National Geographic проект «Посмотри наверх». В местном национальном парке принц сфотографировал баобаб, лежа под деревом — чтобы привлечь внимание к той важной роли, которую деревья играют в экосистеме Земли. И призвал других следовать его примеру, чтобы насладиться красотой окружающей природы.

Между тем его жена Меган Маркл, которая остается в ЮАР, не сидит без дела, хотя и не задействована в формальных мероприятиях. Бывшая актриса по своей собственной инициативе посетила арт-студию в Йоханнесбурге, оставив своего сына Арчи, с которым она прибыла в этот город накануне, с няней. Меган пообщалась с художниками, музыкантами и дизайнерами. А также приобрела подарки. В том числе забрала заказ, который сделала еще месяц назад из Лондона через британское посольство — джинсы местного бренда Tshepo Jeans. Как рассказал владелец компании Тшепо Мохлало, она пришла забрать их лично. Ей также вручили в подарок джинсовый полукомбинезон для малыша Арчи.

Меган была в темно-синем платье-рубашке от канадского бренда Wilfred By Aritzia стоимостью 147 долларов и красных туфлях Everlane на низком каблуке.

1 октября Гарри и Меган, которые провели врозь несколько дней, воссоединятся в Йоханнесбурге. Накануне супруги пообщались по Skype, когда Гарри в Малави пришел в одну из школ для женщин и девочек. При виде Меган на экране студенты и преподаватели начали в знак приветствия петь песню.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Гарри встретился с африканкой, которая 22 года назад довела до слез принцессу Диану, а Меган посетила место убийства.

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