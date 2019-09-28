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Принц Гарри встретился с африканкой, которая 22 года назад довела до слез принцессу Диану (фото, видео)

16:42 28 сентября 2019 482
Гарри и Сандра
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

28 сентября принц Гарри завершает свою эмоциональную поездку в Анголу, наполненную воспоминаниями о его матери Диане. Принцесса Уэльская посещала эту страну 22 года назад в рамках кампании за запрещение производства и использования противопехотных мин, которые убивают и калечат мирное население. Тогда принцесса встретилась с потерявшей при взрыве мины ногу девочкой Сандрой Тиджике. Диана была тронута ее историей. Принцесса присутствовала, когда Сандре снимали мерку для протеза. И не смогла сдержать слез.

Теперь с Сандрой, которой уже 38 лет, увиделся младший сын принцессы Гарри. Как пишет Daily Mail, она рассказала ему, что назвала Дианой одну из своих дочерей. Всего у женщины пятеро детей.

Фото Getty

Ранее Гарри, повторяя свою мать, прошел по частично разминированному полю в такой же, как у нее защитной экипировке.

Между тем жена британского принца Меган Маркл, оставшаяся ждать мужа в ЮАР вместе с их сыном Арчи, в частном порядке посетила в Кеуптауне место изнасилования и убийства 19-летней девушки Уейенене Мрветяны, отдав дань памяти убитой и проявив самым солидарность с теми, кто выступает против насилия в отношении женщин. Совершенное в августе преступление спровоцировало массовые волнения в ЮАР. В знак солидарности люди оставляли у почтового офиса, где была убита девушка, цветные ленточки. Свою ленточку оставила там и герцогиня Сассекская.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сын Меган и Гарри Арчи впервые официально вышел в свет.

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