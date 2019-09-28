- 17:22 В штормящей Атлантике бесследно исчезло судно с украинцами: что об этом известно
- 17:03 Сопутствующий ущерб: эксперт рассказал о причинах внезапной отставки Волкера
- 17:00 У известной российской актрисы обнаружили в трусах... кокаин, — СМИ
- 16:45 В заброшенном недострое во Львове погиб ребенок
- 16:42 Принц Гарри встретился с африканкой, которая 22 года назад довела до слез принцессу Диану
- 16:37 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Днепр-1»: расписание трансляций матчей 9-го тура УПЛ
- 16:28 Гороскоп на 29 сентября для всех знаков зодиака
- 16:22 Медики назвали причину массового отравления школьников в Одессе
- 16:16 В Киеве неизвестные подожгли детский сад
- 16:04 Где смотреть онлайн ЧМ-2019 по легкой атлетике: расписание трансляций
- 15:47 У Зеленского готовятся к "тихой капитуляции", — Портников
- 15:45 Уволен в запас: Зеленский решил судьбу скандального СБУшника Демчины
Принц Гарри встретился с африканкой, которая 22 года назад довела до слез принцессу Диану (фото, видео)
28 сентября принц Гарри завершает свою эмоциональную поездку в Анголу, наполненную воспоминаниями о его матери Диане. Принцесса Уэльская посещала эту страну 22 года назад в рамках кампании за запрещение производства и использования противопехотных мин, которые убивают и калечат мирное население. Тогда принцесса встретилась с потерявшей при взрыве мины ногу девочкой Сандрой Тиджике. Диана была тронута ее историей. Принцесса присутствовала, когда Сандре снимали мерку для протеза. И не смогла сдержать слез.
Теперь с Сандрой, которой уже 38 лет, увиделся младший сын принцессы Гарри. Как пишет Daily Mail, она рассказала ему, что назвала Дианой одну из своих дочерей. Всего у женщины пятеро детей.
Ранее Гарри, повторяя свою мать, прошел по частично разминированному полю в такой же, как у нее защитной экипировке.
Между тем жена британского принца Меган Маркл, оставшаяся ждать мужа в ЮАР вместе с их сыном Арчи, в частном порядке посетила в Кеуптауне место изнасилования и убийства 19-летней девушки Уейенене Мрветяны, отдав дань памяти убитой и проявив самым солидарность с теми, кто выступает против насилия в отношении женщин. Совершенное в августе преступление спровоцировало массовые волнения в ЮАР. В знак солидарности люди оставляли у почтового офиса, где была убита девушка, цветные ленточки. Свою ленточку оставила там и герцогиня Сассекская.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что сын Меган и Гарри Арчи впервые официально вышел в свет.
Читайте также: Дворец объявил о помолвке внучки королевы Елизаветы принцессы Беатрис.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.