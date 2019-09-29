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Пока мужа нет: Меган Маркл засветила лифчик и вылетела с сыном Арчи в Йоханнесбург (фото)

9:59 29 сентября 2019 803
Меган и Арчи
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Принц Гарри продолжает свое сольное путешествие по странам Африки. Из Анголы он отправился в Малави. В это время его жена Меган Маркл пока свободна от исполнения официальных обязанностей. Она отдыхает в ЮАР и совершает лишь частные выходы в свет по своему желанию.

Так, днем ранее она, как писали «ФАКТЫ», посетила в Кейптауне место убийства 19-летней студентки, проявив самым солидарность с теми, кто выступает против насилия в отношении женщин. Так же стало известно, что герцогиня Сассекская позавтракала в обществе южноафриканских активисток — политиков и общественных деятелей. В их числе была 81-летняя София Уильямс-Де Брюн, известный борец против апартеида. Для этого мероприятия Меган выбрала довольно скромный, но элегантный наряд — черный топ и белую с черными полосками юбку. Однако не учла особенностей освещения. В итоге на фотографии с Софией сквозь ткань топа просвечивается ее черный бюстгальтер.

Позже, как пишет Daily Mail, герцогиню и ее четырехмесячного сына Арчи заметили в аэропорту Кейптауна. Они вылетели в Йоханнесбург коммерческим авиарейсом. Меган была в черных джинсах, белой рубашке и туфлях на низком каблуке. Арчи она несла на руках, завернутым в одеяльце. Он также был в сером джемпере и темно-синих штанишках.

В ближайшие дни в графике Меган не указано каких-либо официальных мероприятий — вплоть до вторника, когда она встретится с местными преподавателями и студентами. Позже в Йоханнесбурге к Меган присоединится принц Гарри. И именно здесь они завершат свое 10-дневное африканское турне.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Арчи совершил свой первый официальный выход в свет.

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