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Меган Маркл, появившуюся на публике в платье за 116 долларов, приветствовали восторженными криками (фото, видео)

Меган Маркл, которая сейчас находится в ЮАР вместе со своим маленьким сыном Арчи, после небольшого перерыва вернулась к официальным обязанностям. Она посетила Университет Йоханнесбурга в качестве патрона Ассоциации университетов Содружества и приняла участие в круглом столе, где обсуждались вопросы, касающиеся проблем, с которыми сталкиваются женщины при получении высшего образования.

Как сообщает Daily Mail, герцогиня Сассекская прибыла на мероприятие в бежевом платье стоимостью 116 долларов от американского бренда Banana Republic (в этой поездке жена принца Гарри решила ограничиться недорогими нарядами, без показной роскоши, и даже оставила дома свое великолепное обручальное кольцо).

Когда она выходила из машины, ожидавшая ее толпа студентов разразилась громкими восторженными криками. Довольная Меган приветствовала своих фанатов, улыбнувшись и помахав им рукой.

Meghan has arrived for her first engagement of the day at the University of Johannesburg pic.twitter.com/WqTWhnpJQj — Rebecca English (@RE_DailyMail) October 1, 2019

Позже Меган встретится со своим мужем принцем Гарри, который прилетит в Йоханнесбург из Малави. Супруги не виделись почти неделю — с прошлой среды.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл приобрела себе африканские джинсы, а принц Гарри полежал под баобабом.

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