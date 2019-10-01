- 14:41 В России средь бела дня зарезали полковника: детали и видео с места происшествия
- 14:36 Катастрофа MH17: Нидерланды просят Россию о содействии в допросе Цемаха
- 14:34 В Финляндии парень с мечом напал на студентов: есть погибшие и раненые
- 14:30 Эксперт назвал агрессивно-энергетическим давление Коломойского на НКРЭКУ для удешевления электроэнергии на своих заводах
- 14:16 Советник премьер-министра Голик рассказал о рекордной скорости ремонта трассы Запорожье – Мариуполь
- 14:11 Разумков уйдет с поста главы партии «Слуга народа»: названа причина
- 14:08 На трассе Киев — Одесса автобус c пассажирами столкнулся с зерновозом: есть жертва
- 14:08 До 6 октября в Киеве работают продовольственные ярмарки: адреса
- 14:07 Не выдержал встречи с избирателями: в сети обсуждают скандальное видео с нардепом Тищенко
- 14:06 Вокруг фильма о Началовой разгорается новый скандал: в чем причина
- 14:02 Вместо охраны: Джиджи Хадид выпроводила забравшуюся на подиум постороннюю даму
- 13:46 Полицейский с битой устроил кровавую бойню в Полтаве: выяснились новые детали
Меган Маркл, появившуюся на публике в платье за 116 долларов, приветствовали восторженными криками (фото, видео)
Меган Маркл, которая сейчас находится в ЮАР вместе со своим маленьким сыном Арчи, после небольшого перерыва вернулась к официальным обязанностям. Она посетила Университет Йоханнесбурга в качестве патрона Ассоциации университетов Содружества и приняла участие в круглом столе, где обсуждались вопросы, касающиеся проблем, с которыми сталкиваются женщины при получении высшего образования.
Как сообщает Daily Mail, герцогиня Сассекская прибыла на мероприятие в бежевом платье стоимостью 116 долларов от американского бренда Banana Republic (в этой поездке жена принца Гарри решила ограничиться недорогими нарядами, без показной роскоши, и даже оставила дома свое великолепное обручальное кольцо).
Когда она выходила из машины, ожидавшая ее толпа студентов разразилась громкими восторженными криками. Довольная Меган приветствовала своих фанатов, улыбнувшись и помахав им рукой.
Meghan has arrived for her first engagement of the day at the University of Johannesburg pic.twitter.com/WqTWhnpJQj— Rebecca English (@RE_DailyMail) October 1, 2019
Позже Меган встретится со своим мужем принцем Гарри, который прилетит в Йоханнесбург из Малави. Супруги не виделись почти неделю — с прошлой среды.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл приобрела себе африканские джинсы, а принц Гарри полежал под баобабом.
Читайте также: Подруга-дизайнер Меган Маркл Миша Нону показала свое свадебное платье.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..