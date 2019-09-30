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Охота началась: сторонники Трампа пообещали 50 тысяч долларов за «голову» информатора из ЦРУ

Юристы агента, который раскрыл содержание разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, обеспокоены безопасностью своего клиента в связи с событиями последних нескольких дней. Об этом пишет BBC.

Так, их опасения вызывает «вознаграждении» в 50 тысяч долларов, которые два сторонника Трампа пообещали тем, кто предоставит информацию о личности информатора.

«События прошлой недели усилили нашу обеспокоенность тем, что личность нашего клиента будет раскрыта и это причинит ему вред», — говорится в заявлении адвокатов.

Но куда большие опасения юристов связаны с аудиозаписью, которую опубликовало идание Los Angeles Times — на ней слышно, как Трамп требует от подчиненных узнать, кто написал жалобу.

На записи президент США призывает вспомнить о практике казни шпионов, которая существовала в прошлом: «Вы знаете, что делали в старые времена, когда были умными? Шпионы, измена — мы боролись с этим немного по-другому, чем делаем сейчас».

В своем заявлении адвокаты указали, что ожидают, что в дальнейшем ситуация будет ухудшаться и становиться для их клиента еще более опасной.

Напомним, что письмо информатора привело к тому, что Белый дом вынужден был обнародовать стенограмму июльской телефонного разговора обоих президентов. Данный факт может обернуться для Дональда Трампа «украиногейтом» и отстранением от власти. По данным The New York Times, разоблачитель — сотрудник ЦРУ и работает в штаб-квартире агентства в Лэнгли.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в США под федеральную защиту взят информатор, который сообщил о скандальном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Защиту ему обеспечивает офис директора Национальной разведки.

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