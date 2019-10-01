Владелица магазина модной одежды: в сети «рассекретили» вероятную мать дочери Сергея Лазарева

Шоу-бизнес

Популярный российский певец Сергей Лазарев накануне в откровенном разговоре с телеведущей Лерой Кудрявцевой в рамках шоу «Секрет на миллион» раскрыл свои главный секрет жизни за последние полтора года, показав свою дочь Анну.

В ходе разговора в Лерой Сергей показал фото из семейного архива с дочерью, включая самый первый совместный снимок с ней на руках, чем умилил как всю студию, так и Леру Кудрявцеву. Однако раскрывать имя биологической матери он не стал, поделившись лишь некоторыми подробностями о развитии Анны Сергеевны, а также как и по каким критериям он выбирал суррогатную мать.

Тем временем пользователи Сети опубликовали фото предположительной матери Никиты и Анны. По их мнению, таковой является давняя подруга Сергея Анна Белодедова, пишет сайт «Светские хроники».

Ее же упоминал Филипп Киркоров, случайно проговорившись, что часто бывал на ужинах у Сергея и Анны Белодедовой.

Тогда «слив» Филиппа не был воспринят должным образом публикой, однако после заявления певца фанаты сравнили фото Никиты и Анны Белодедово, и заметили невероятное сходство. Насколько эта информация соответствует действительности доподлинно неизвестно. Также неизвестна и реакция самого Сергея Лазарева на эти слухи.

Об Анне Белодедовой известно то, что она является владелицей магазина модной одежды. Во время трансляции «Евровидения-2019» ее фото с Сергеем случайно мелькнуло в телеэфирах, так как тогда артист нечаянно показал экран своего телефона.

Известный факт, что при выборе квартиры в 2018 Сергей также учитывал мнение важного человека, и спустя некоторое время эту квартиру осматривала именно Белоделова. Этой информацией поделилась сотрудница агенства недвижимости, с которым как раз сотрудничал Лазарев.

Примечательно, что некоторое время назад в СМИ ходили слухи о пополнения в семье артиста, однако на тот момент он опроверг эту информацию. Видимо тогда артист был не готов раскрыть это секрет. Этому факту, впрочем, вряд ли стоит удивляться с учетом того, что о сыне Лазарев рассказал публике лишь спустя два с половиной года после его появления на свет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Сергей Лазарев впервые показал официальное фото с малышкой. Семейным снимком он поделился на своей странице в Instagram. На фото певец позирует со страшим сыном Никитой и маленькой Анной, которой исполнился год.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter