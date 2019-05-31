Стало известно, кто родил Лазареву дочь

Шоу-бизнес

Новость о рождении у певца Сергея Лазарева второго ребенка обрастает все новыми подробностями. И хоть сам артист заверяет, что никакой дочери у него нет, зато осведомленные источники утверждают обратное и многие склонны им верить, памятуя, что сына Никиту исполнитель успешно скрывал три года, пишет eg.ru.

Издание отмечает, что согласно слухам, дочке Лазарева уже восемь месяцев и на свет она появилась на свет еще прошлой осенью. Информацию же о девочке «слил» публике болтливый друг Сергея — Филипп Киркоров. И это кажется тоже кажется вполне вероятным, ведь два года назад именно поп-король разболтал, что его коллега воспользовался услугами суррогатной матери.

Однако в этот раз, говорят, Лазарев подыскал для дочери нормальную маму. Пожелавший остаться анонимным сотрудник агентства по недвижимости рассказал, что певец в прошлом году воспользовался услугами их компании, чтобы найти себе новую квартиру.

«Он в течение полугода искал квартиру в Лужниках. Ему нужна была большая, так как тесно с двумя детьми стало»,— рассказал он.

Также источник информации утверждал, что когда наконец-то нашли подходящий объект, Сергей сначала посмотрел его сам, а потом приехала девушка, которую певец представил своей женой.

Если верить этому агенту по недвижимости, то псевдо-супругой артиста, которая сперва появлялась беременной, оказалась близкая подруга певца Анна Белодедова. Похоже, блондинка решила оказать звезде эстрады серьезную услугу, а заодно помочь ему предстать перед публикой «нормальным мужиком».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Сергей Лазарев «жестко» прокомментировал сообщение о рождении дочери. В частности, в Stories Instagram он опубликовал фото с сыном Никитой, которой крутит пальцем у виска. «Тут как бы мой сын показывает некоторым», — был подписал снимок.

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