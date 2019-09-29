Сергей Лазарев впервые показал свою дочь (фото)

Шоу-бизнес

Популярный российский певец Сергей Лазарев, поклонники которого недавно обсуждали его последнее романтическое фото с Ани Лорак, показал свою дочь от суррогатной матери.

В откровенном интервью своей бывшей возлюбленной Лере Кудрявцевой Лазарев открыл свой «секрет на миллион».

Финалист «Евровидения-2019» признался в том, что год назад у него родилась дочь. Он отметил, что о малышке знает только его близкий друг Влад Топалов, бывший партнер по группе «Smash!!».

«У нас появилось еще одно счастье! Анечка, Анна Сергеевна. Ей годик!» — заявил Сергей шокированной телеведущей. Он уточнил, что Аня родилась с весом 3700 г и ростом 52 см.

Лазарев рассказал, что его дети — «полноценные брат с сестрой». Малышей выносили разные суррогатные матери, но биоматериал был его и одной и той же женщины. Имена помощниц Сергей отказался назвать, но добавил, что щедро оплатил услуги.

Напомним, согласно слухам, мамой дочки Лазарева, появившейся на свет прошлой осенью, стала близкая подруга певца Анна Белодедова. Певец долго не хотел признаваться в рождении девочки. Всякую информацию по этому поводу он отрицал.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter