Украина

Путинские пропагандстки засветились в Киеве и Одессе: сеть в гневе

В Киеве были замечены пропагандистки с российского телеканала «НТВ», в том числе и ранее невъездная в Украину Инна Осипова. Рупоры Кремля свободно перемещаются по украинской столице, а также снимают репортажи в Одессе возле горевшего в 2014 году Дома профсоюзов.

На новую украинскую политику «непротивостояния пропагандистам» обратил внимание одесский активист Сергей Стерненко.

«По Киеву и Одессе свободно бродят российские пропагандисты с канала „НТВ“. Свободно заехали в Украину. Позируют на фоне Институтской, где расстреливали Небесную сотню. Снимают пророссийских коллаборационистов у одесского Дома профсоюзов. Льют на нас грязь, лгут, лгут и еще раз лгут», — возмущается Стерненко.

Подписчики блогера в ходе интернет-голосования преимущественно обвиняли «ослепшую СБУ».

Некоторые комментаторы полагают, что изменилась не так политика СБУ, как общий курс Украинского государства.

Напомним, ранее Украина активно противостояла российским пропагандистам. Особо рьяные представители «НТВ» выдворялись с украинской территории, некоторых просто останавливали на границе и сажали на обратный рейс.

Фото SSternenko/Facebook

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