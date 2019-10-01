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Украина

Путинские пропагандстки засветились в Киеве и Одессе: сеть в гневе

8:11 1 октября 2019 121
осипова
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве были замечены пропагандистки с российского телеканала «НТВ», в том числе и ранее невъездная в Украину Инна Осипова. Рупоры Кремля свободно перемещаются по украинской столице, а также снимают репортажи в Одессе возле горевшего в 2014 году Дома профсоюзов.

осипова

На новую украинскую политику «непротивостояния пропагандистам» обратил внимание одесский активист Сергей Стерненко.

нтв

«По Киеву и Одессе свободно бродят российские пропагандисты с канала „НТВ“. Свободно заехали в Украину. Позируют на фоне Институтской, где расстреливали Небесную сотню. Снимают пророссийских коллаборационистов у одесского Дома профсоюзов. Льют на нас грязь, лгут, лгут и еще раз лгут», — возмущается Стерненко.

Подписчики блогера в ходе интернет-голосования преимущественно обвиняли «ослепшую СБУ».

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Некоторые комментаторы полагают, что изменилась не так политика СБУ, как общий курс Украинского государства.

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Напомним, ранее Украина активно противостояла российским пропагандистам. Особо рьяные представители «НТВ» выдворялись с украинской территории, некоторых просто останавливали на границе и сажали на обратный рейс.

Фото SSternenko/Facebook

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