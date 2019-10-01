В октябре Землю накроют несколько магнитных бурь: опасные даты

Здоровье и медицина

Октябрь обещает быть месяцем с малым количеством геомагнитных бурь. Первые дни будут характеризоваться слабым возмущением магнитного поля Земли, чуть усиленные проявления солнечной активности возможны лишь 6 октября. Об этом говорят прогнозные данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

В конце месяца — 24 и 25 октября — ожидаются магнитные бури уровня G1.

Специалисты советуют метеочувствительным людям помнить, что нет единого метода обезопаситься от влияния излучений. В дни повышенной солнечной активности важно сосредоточиться на том, чтобы не допустить обострения хронических болезней. В этом помогут нормальный режим сна, сбалансированная диета без продуктов, повышающих кровяное давление, длительные прогулки на свежем воздухе.

Не менее важно помнить, что не все случаи головной боли, гипертонии, общей слабости можно списать на магнитные бури. В случае, если такие симптомы участились, необходимо запланировать визит к врачу.

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