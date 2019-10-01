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Курс доллара резко пошел вверх после затяжного падения
Новый официальный курс гривни к доллару от НБУ резко повысился по сравнению с предыдущим днем. На 1 октября курс установлен на отметке 24,197 грн/доллар, то есть курс взлетел сразу на 12 копеек.
При этом курс европейской валюты от НБУ сохраняет стабильность. Курс евро повысился лишь на полторы копейки (с 26,33 грн/евро до 26,35 грн/евро).
На межбанке аналогично наблюдается резкий взлет котировок по доллару к концу сессии. Прогнозы обещали рост средневзвешенного курса на межбанке до 24,25 грн/доллар, но по факту 30 сентября торги закрылись на показателях, близких к 24,38UAH/USD.
Обновился курс и в обменниках. С утра 1 октября банки покупают американскую валюту в среднем по 24,15−24.30 грн/доллар, а продают по 24,55−24,6 грн/доллар.
Напомним, на прошлой неделе стоимость доллара и евро в Украине стремительно падала. Финансовые эксперты, опрошенные «ФАКТАМИ», предупреждали о парадоксе: Украине в долгосрочной перспективе может оказаться невыгодным укрепление национальной валюты, так как от этого страдают поступления в бюджет.
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