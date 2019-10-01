Мир

Вывозили еду в чемодане: туристы из России опозорились на отдыхе в Турции (фото)

Российские туристы опозорились на отдыхе в Турции. После отпуска в отеле по системе «Все включено» туристы попытались еще и увезти с собой домой чемодан, полный продуктов.

Инцидент случился в курортном городе Манавгат (провинция Анталия), куда приезжают не только любители пляжного отдыха, но и ценители достопримечательностей Турции. Трехзвездочный отель не ограничивал туристов в еде, но убедительно просил не выносить блюда и напитки за пределы ресторана. Российские туристы эти правила проигнорировали, и когда выселявшихся попросили открыть чемодан, там оказались продукты с завтрака (пакетики с кофе, порционные упаковки джема), подававшиеся в ресторане фрукты, бутылки с минеральной водой, сообщает Haberturk.

Еду у туристов изъяли, после чего разрешили покинуть отель. «Мы работаем по системе „все включено“. Но, похоже, они (туристы) неправильно понимают эту систему», — заявили в администрации заведения.

Персонал гостиницы напомнил, что запрет на вынос еды — это не прихоть владельцев заведения, а важный элемент гигиены и санитарии. Турецкие отельеры не приветствуют, когда гости хранят продукты в номерах, способствуют появлению в комнатах тараканов, а потом жалуются персоналу на антисанитарию и размещают негативные фотоотзывы об отдыхе в отеле.

Напомним, нынешним летом отельеры в Турции вновь подняли вопрос о том, чтобы сообща отказаться от системы «все включено».

Фото haberturk.com

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