- 11:29 Головкин – Деревянченко: где смотреть онлайн бой за титул чемпиона мира
- 11:20 Это недопустимо: Безсмертный обнародовал текст "формулы Штайнмайера"
- 11:05 Оккупанты перебрасывают авиацию по Крымскому мосту
- 11:00 «Аталанта» – «Шахтер»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 10:56 Потрясающая находка: под Полтавой дорожники случайно разрыли скифские курганы
- 10:55 Миссия выполнима: Том Круз встретился с Владимиром Зеленским
- 10:47 Вывозили еду в чемодане: туристы из России опозорились на отдыхе в Турции
- 10:30 В Днепре водитель Skoda устроил жуткое ДТП на кладбище
- 10:27 Дзидзьо хотел уйти вместо MARUV: откровенное признание партнерши певца по «Танцях з зірками»
- 10:25 Где смотреть онлайн ЧМ по легкой атлетике: прямые трансляции финалов
- 10:23 Отмена субсидий, осенний призыв и отказ от мелких монет: что изменилось в Украине с 1 октября
- 10:22 В Москве прощаются с режиссером Марком Захаровым
Вывозили еду в чемодане: туристы из России опозорились на отдыхе в Турции (фото)
Российские туристы опозорились на отдыхе в Турции. После отпуска в отеле по системе «Все включено» туристы попытались еще и увезти с собой домой чемодан, полный продуктов.
Инцидент случился в курортном городе Манавгат (провинция Анталия), куда приезжают не только любители пляжного отдыха, но и ценители достопримечательностей Турции. Трехзвездочный отель не ограничивал туристов в еде, но убедительно просил не выносить блюда и напитки за пределы ресторана. Российские туристы эти правила проигнорировали, и когда выселявшихся попросили открыть чемодан, там оказались продукты с завтрака (пакетики с кофе, порционные упаковки джема), подававшиеся в ресторане фрукты, бутылки с минеральной водой, сообщает Haberturk.
Еду у туристов изъяли, после чего разрешили покинуть отель. «Мы работаем по системе „все включено“. Но, похоже, они (туристы) неправильно понимают эту систему», — заявили в администрации заведения.
Персонал гостиницы напомнил, что запрет на вынос еды — это не прихоть владельцев заведения, а важный элемент гигиены и санитарии. Турецкие отельеры не приветствуют, когда гости хранят продукты в номерах, способствуют появлению в комнатах тараканов, а потом жалуются персоналу на антисанитарию и размещают негативные фотоотзывы об отдыхе в отеле.
Напомним, нынешним летом отельеры в Турции вновь подняли вопрос о том, чтобы сообща отказаться от системы «все включено».
Фото haberturk.com
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!