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Украина

Оккупанты перебрасывают авиацию по Крымскому мосту (фото)

11:05 1 октября 2019 379
Самолет на Крымском мосту
Инф. «ФАКТОВ»

По Крымскому мосту вновь передвигается военная техника. Ранее здесь была зафиксирована колонна грузовиков КамАЗ, а теперь через мост перевозят боевую авиацию. Соответствующие фотографии в Twitter выложила пользователь RoksolanaToday&Крым25%.

На снимках видно, что по мосту перевозят частично разобранные боевые самолеты. Указывается, что СУ-27 передвигаются на автотранспорте из Крыма в сторону Краснодарского края Российской Федерации.

В комментариях пользователи предполагают, что оккупанты вывозят украинскую технику, которая была захвачена ими в Крыму в 2014 году. Об этом, по словам одного из пользователей, свидетельствует номер самолета на снимке — авиация с такими отметками была доставлена на аэродром в Крыму еще до 2014 года.

Ранее сообщалось, что Крымский мост из-за нарушений правил строительства скоро рухнет.

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