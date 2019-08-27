Украина

Для этого мост и строили? Переброска военной техники оккупантов в Крым попала на видео

По Крымскому мосту, который, по мнению экспертов, построен с нарушением норм на непрочной основе, заметили большую колонну российской военной техники. Видео прохода колонны «Крыминформу» предоставили в Южном военном округе РФ.

На кадрах видно, как колонна военных машин проходит по автомобильной части Крымского моста в сторону Керчи. В состав колонны входят несколько грузовиков «КамАЗ», оборудованных модулями для перевозки пассажиров, топливные заправщики, автомобили материального обеспечения и другие виды техники.

Издание сообщает, что на оккупированном полуострове, который оккупанты включили в состав ЮВО РФ, проходят масштабные командно-штабные учения, которые продлятся до 31 августа.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в оккупированном Крыму попытались похвастаться рекордным трафиком на Керченском мосту, но сфотографировать рвущиеся на полуостров потоки автомобилей так и не смогли.

Также сообщалось, что насыпи под железнодорожной частью Крымского моста начали местами рассыпаться. При этом российские власти намерены запустить железнодорожную ветку по мосту уже в этом году.

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