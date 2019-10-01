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Планов громадье: что нужно знать о программе правительства на 5 лет

В официальном издании Кабинета министров Украины «Урядовий кур’єр» опубликована ранее представленная Программа деятельности правительства на ближайшие пять лет. Документ состоит из трех основных блоков, где каждому министерству прописаны конкретные задачи и указаны критерии, по которым будут определять эффективности их реализации.

Среди основных направлений работы правительства — развитие человеческого капитала и экономики, евроинтеграция, безопасность и высокий уровень комфорта жизни граждан.

«Программа действий правительства есть, — сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Алексей Гончарук. — Мы утвердили ее на внеочередном заседании правительства. Главная цель Программы — сделать так, чтобы государство работало для людей. Человекоцентричность — на этом главный акцент документа. Мое правительство сделает все, чтобы украинцы жили дольше, богаче и счастливее. Мы построим работу правительства так, чтобы уже через 5 будущих лет добиться роста ВВП на 40%, привлечь десятки миллиардов инвестиций, создать не менее миллиона новых рабочих мест и обеспечить очевидное развитие инфраструктуры».

Правительственная программа планирует установить прожиточный минимум на уровне 4,2 тыс. грн. Для сравнения, сейчас он составляет 1936 грн, а с декабря 2019 года будет повышен до 2027 грн. Кроме того, Кабинет министров не отказывается от субсидирования малообеспеченных граждан. Правительство по-прежнему планирует выплачивать финансовую поддержку тем украинским семьям, которые тратят на оплату коммунальных услуг более 15% доходов.

«Украинская семья (домохозяйство) не должна платить более 15% дохода за коммунальные услуги. Те, кто вынужден будет платить больше, получает поддержку от государства», — говорится в программе действий правительства.

Судя по предложенной программе, правительство продолжит заложенный предшественниками курс по перевод пенсионной системы на накопительную, чтобы в дальнейшем пенсия стала личной заботой гражданина на протяжении его трудовой деятельности, а не государства.

«С учетом старения нации, негативных демографических тенденций требует изменений и упрощения солидарная система пенсионного обеспечения, требуют пересмотра стимулы к оплате единого социального взноса в его существующем виде, — говорится в программе правительства. — Важно создать условия для повышения и выведения из „тени“ доходов, стимулировать ответственное отношение к финансам и их накоплению на собственную старость на протяжении активной экономической жизни. Государство создает условия для обеспечения сбережения пенсионных накоплений, однако накопление должно быть ответственностью прежде всего самого человека. Будущие пенсионеры должны знать, что нужно делать, чтобы обеспечить собственную старость, а государство должно обеспечить достаточное информирование», — отмечается в документе.

В правительстве также планируют снизить стоимость энергоресурсов благодаря внедрению конкуренции на энергетических рынках, а также стимулированию собственной добычи энергоресурсов, в частности газа и нефти. В планах правительства диверсифицировать поставки энергоресурсов в Украину и создавать запасы, которых должно хватать минимум на 2 месяца.

Особое внимаете уделяется запуску рынка земли с 1 октября 2020 года. При этом в правительстве обещают, что 100% сведений о земельных участках будут внесены в Государственный земельный кадастр до конца 2020 года.

«Мы отменим мораторий на оборот земель сельскохозяйственного назначения. Как результат эффективность и продуктивность использования сельскохозяйственных земель будет расти до 6% в год за счет повышения уровня экономической конкуренции, — говорится в программе. — Земельный рынок заработает с 1 октября 2020 года, что, в частности, приведет к увеличению стоимости аренды за 1 га в среднем по стране с 1700 грн в 2018 году до 4000 грн в 2024 году.

Мы предоставим государственную финансовую поддержку фермерам на покупку земли сельскохозяйственного назначения и развитие своего бизнеса. При покупке менее 500 га земли фермеры смогут получить дешевый кредитный ресурс по ставке, не превышающей уровень инфляции".

Не обойден вниманием и вопрос приватизации госсобственности. А для управления стратегическими госпредприятиями планируют создать Фонд национального благосостояния.

«Более тысячи неэффективных предприятий в течении 5 лет будут ликвидированы — государство больше не будет тратить средства налогоплательщиков на поддержку неэффективных убыточных предприятий», — говорится в документе.

При этом Кабинет министров планирует привлечь инвесторов в государственные банки, чтобы уменьшить долю государства в банковском секторе с нынешних 50% до 20%.

Государство собирается навести порядок в игорном бизнесе. Одобрен проект закона о легализации игорного бизнеса, который предусматривает организацию азартных игр исключительно на территории отелей и на игровом оборудовании с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам.

«Кабинет министров ставит перед собой цель ликвидировать такое явление, как незаконные залы с игровыми автоматами. Мы хотим, чтобы их яркие вывески исчезли с улиц. Ведь есть такое явление, как игромания. Зависимый человек может там потратить все деньги. А потом — депрессия, и даже к суициду может дойти. Мы хотим уберечь от этого украинцев», — заявил Алексей Гончарук.

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В программе правительства говорится, что игровые залы, которые находятся, по сути, в тени, негативно влияют на рынок аренды недвижимости и препятствуют развитию других видов бизнеса в Украине, которые работают легально. В целом Кабинет министров рассчитывает получить в государственный бюджет от легализации игорного бизнеса 2—3,5 миллиарда гривен.

Стоит отметить, что многие эксперты весьма осторожно отнеслись к правительственной программе, особенно в части резкого экономического роста и огромного притока инвестиций. Тем боле что в программе много деклараций, но довольно мало конкретных предложений, как именно достичь таких показателей.

«Каким конкретно образом будут достигнуты эти показатели, пока непонятно, — поделился сомнениями экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ. — Ставя такую амбициозную задачу, хорошо бы показывать экономическую модель. Пока не ясно, где правительство собирается найти 15—20 драйверов, которые смогут заставить расти в таком темпе нашу сегодняшнюю сырьевую экономику».

Стоит напомнить, что Кабинет министров одобрил и передал в Верховную Раду проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения». Депутаты готовятся рассмотреть документ уже в ближайшие дни.

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