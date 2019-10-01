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Крысы, тараканы, плесень: в Одесском СИЗО издеваются над заключенными (фото)
«Пытки пребыванием», — так вкратце охарактеризовали сотрудники секретариата Уполномоченного ВР по правам человека условия содержания заключенных в Одесском следственном изоляторе (ранее подобные условия были выявлены в Измаильском СИЗО). Накануне они совместно с региональным представителем омбудсмена и представителями общественности осуществили мониторинговый визит в этот изолятор.
Как отмечают в ведомстве омбудсмена, выявлен ряд нарушений требований национального законодательства и несоблюдение международных рекомендаций и норм в сфере обращения с осужденными и лицами, взятыми под стражу.
В частности, несмотря на установленный лимит наполнения учреждения — 1227 человек, в нем содержатся 1235 заключенных. Это свидетельствует о несоблюдении нормы площади, положенной на одного человека. Кроме того, в помещениях сборного отделения учреждения и ряде камер отсутствуют принудительная вентиляция, окна и скамейки для сидения.
Заключенные вынуждены находиться в нечеловеческих условиях. Они используют самодельные вентиляторы, поскольку духота и повышенная влажность в помещениях буквально зашкаливает. Не говоря уже об ужасающей плесени в СИЗО.
«Пребывание в таких условиях можно охарактеризовать как пытки, жестокое или унижающее достоинство обращение или наказание», — подчеркнули в ведомстве омбудсмена.
Во время визита также установлены многочисленные нарушения в организации питания. В частности, должным образом не соблюдаются санитарно-гигиенические требования при обработке продуктов, приготовлении, хранении, раздаче пищи и мытье посуды. Не проводится соответствующий контроль над поварами и другим персоналом столовой, в том числе за их личной гигиеной.
Кроме того, работники пищеблока не прошли обязательное медицинское обследование. При этом мониторинговой группой зафиксировано наличие в этих помещениях крыс и большого количества насекомых (тараканов
По результатам мониторингового визита Министерству юстиции будет направлен соответствующий отчет с указанием выявленных нарушений прав заключенных и рекомендациями по устранению этих нарушений.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что руководство Одесского СИЗО обвинили в вымогательстве взяток у заключенных. Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении замначальника по оперативной работе — начальника оперативного отдела госучреждения «Одесской следственный изолятор».
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