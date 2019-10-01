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Разумков уйдет с поста главы партии «Слуга народа»: названа причина
Дмитрий Разумков, председатель Верховной Рады Украины, заявил о планах уйти с должности главы партии «Слуга народа». Спикер ВР заявил, что считает некорректным совмещать две ответственные должности.
«Возможно, я буду занимать другую должность в партийной структуре. Но для эффективного развития партийной структуры надо много времени. К сожалению, у председателя Верховной Рады его недостаточно для того, чтобы заниматься строительством партии», — сказал Дмитрий Разумков на брифинге 1 октября.
Он считает, что на должность председателя партии «Слуга народа» выберут человека, который будет заниматься «этим вопросом». Пока не известно, когда пройдут выборы нового председателя партии. Но Дмитрий Разумков анонсировал возможность изменений не только в руководстве «Слуги народа», а и в партийном уставе.
Ранее сообщалось, что пресс-секретарем Разумкова стала Ольга Туний, которая сама баллотировалась в Верховную Раду.
Фото: LIGA.net
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