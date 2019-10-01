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Разумков покидает пост главы партии «Слуга народа»: что об этом известно
Политическая партия «Слуга народа» в конце октября соберется на съезд. Один из главных вопросов — руководитель партии Дмитрий Разумков, который стал главой Верховной Рады, написал заявление о сложении полномочий. Соответственно должны избрать нового руководителя политсилы.
Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» сообщил первый заместитель лидера парламентской фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.
«В конце октября будет съезд. Накопились разные вопросы, которые надо срочно провести. Есть юридические вопросы. У нас есть заявление председателя партии о том, что он хочет сложить полномочия. Такое заявление может принять только съезд партии», — сказал Корниенко.
Также планируют усовершенствовать устав партии.
Напомним, что после начла работы Рады нового созыва «слуги народа» собирались дважды. Так, 28 августа прошла за закрытыми дверями встреча президента Владимира Зеленского с избранными народными депутатами от партии «Слуга народа». А 5 сентября представители фракции «Слуга народа» встретились с Зеленским и премьером Алексеем Гончаруком.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в партии «Слуга народа» намерены внести в Раду законопроект о том, что уличенных в неперсональном голосовании депутатов будут не лишать мандата, а наказывать штрафом.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..