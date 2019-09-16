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Украина

Разумков обзавелся пресс-секретарем: что известно об Ольге Туний

20:56 16 сентября 2019 467
Ольга Туний
Инф. «ФАКТОВ»

Пресс-секретарем спикера Верховной Рады IX созыва Дмитрия Разумкова назначена бывший кандидат в народные депутаты в округе № 93 (Киевская область) Ольга Туний. Об этом в Facebook сообщила народный депутат от партии «Слуги народа» Евгения Кравчук. Ранее журналисты уличили Разумкова в расточительстве.

«Теперь официально Ольга Туний — пресс-секретарь председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова», — написала Кравчук, олубликовав совместное фото с Туний.

34-летняя Туний уже работала в органах власти — занимала пост начальника управления организационного обеспечения, связей с общественностью, СМИ и информатизации Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.

Напомним, сразу же после своего назначения в скандал попала пресс-секретарь президента Зеленского.

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