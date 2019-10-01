Украина

На трассе Запорожье — Мариуполь закончены асфальтные работы, осталось в некоторых местах нанести разметку. Таким образом, 130 километров трассы было сделано всего за 68 дней. Об этом, как сообщает «РБК-Украина», заявил советник премьер-министра Юрий Голик:

«Эта трасса была построена в 1962 — 1965 годах. С 90-х годов прошлого столетия трасса не ремонтировалась. В 2016 году начали ее ремонт. За три года отремонтировали 70 км. 19 июля 2019 года было принято решение отремонтировать эту трассу всю. В этом году. За три месяца. 25 июля стартовали работы на этой трассе по новому графику — за три месяца, а не три года. Мы это сделали. Даже быстрее, чем было задумано. Все работы по асфальту сегодня вечером закончены. Осталась разметка там, где ее еще не нанесли, знаки, обочины, подрезка деревьев», — сообщил он.

Как отметил Голик, на трассе работали 637 единиц техники и 1 086 человек.

«Это рекорд Украины по скорости ремонта дорог. Такие темпы должны стать нормой. Мы показали, как могут ремонтироваться дороги. Мы наглядно продемонстрировали, каким должен быть подход», — заявил он.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что ремонт трассы Запорожье — Мариуполь, которая стала символом долгостроя (работы длились с 2016 года), после утверждения в конце июля Офисом президента нового плана строительства должен был завершиться в течение трех месяцев.

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