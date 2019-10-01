- 14:41 В России средь бела дня зарезали полковника: детали и видео с места происшествия
- 14:36 Катастрофа MH17: Нидерланды просят Россию о содействии в допросе Цемаха
- 14:34 В Финляндии парень с мечом напал на студентов: есть погибшие и раненые
- 14:30 Эксперт назвал агрессивно-энергетическим давление Коломойского на НКРЭКУ для удешевления электроэнергии на своих заводах
- 14:16 Советник премьер-министра Голик рассказал о рекордной скорости ремонта трассы Запорожье – Мариуполь
- 14:11 Разумков уйдет с поста главы партии «Слуга народа»: названа причина
- 14:08 На трассе Киев — Одесса автобус c пассажирами столкнулся с зерновозом: есть жертва
- 14:08 До 6 октября в Киеве работают продовольственные ярмарки: адреса
- 14:07 Не выдержал встречи с избирателями: в сети обсуждают скандальное видео с нардепом Тищенко
- 14:06 Вокруг фильма о Началовой разгорается новый скандал: в чем причина
- 14:02 Вместо охраны: Джиджи Хадид выпроводила забравшуюся на подиум постороннюю даму
- 13:46 Полицейский с битой устроил кровавую бойню в Полтаве: выяснились новые детали
Советник премьер-министра Голик рассказал о рекордной скорости ремонта трассы Запорожье – Мариуполь
На трассе Запорожье — Мариуполь закончены асфальтные работы, осталось в некоторых местах нанести разметку. Таким образом, 130 километров трассы было сделано всего за 68 дней. Об этом, как сообщает «РБК-Украина», заявил советник премьер-министра Юрий Голик:
«Эта трасса была построена в 1962 — 1965 годах. С 90-х годов прошлого столетия трасса не ремонтировалась. В 2016 году начали ее ремонт. За три года отремонтировали 70 км. 19 июля 2019 года было принято решение отремонтировать эту трассу всю. В этом году. За три месяца. 25 июля стартовали работы на этой трассе по новому графику — за три месяца, а не три года. Мы это сделали. Даже быстрее, чем было задумано. Все работы по асфальту сегодня вечером закончены. Осталась разметка там, где ее еще не нанесли, знаки, обочины, подрезка деревьев», — сообщил он.
Как отметил Голик, на трассе работали 637 единиц техники и 1 086 человек.
«Это рекорд Украины по скорости ремонта дорог. Такие темпы должны стать нормой. Мы показали, как могут ремонтироваться дороги. Мы наглядно продемонстрировали, каким должен быть подход», — заявил он.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что ремонт трассы Запорожье — Мариуполь, которая стала символом долгостроя (работы длились с 2016 года), после утверждения в конце июля Офисом президента нового плана строительства должен был завершиться в течение трех месяцев.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..