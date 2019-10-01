- 14:41 В России средь бела дня зарезали полковника: детали и видео с места происшествия
- 14:36 Катастрофа MH17: Нидерланды просят Россию о содействии в допросе Цемаха
- 14:34 В Финляндии парень с мечом напал на студентов: есть погибшие и раненые
- 14:30 Эксперт назвал агрессивно-энергетическим давление Коломойского на НКРЭКУ для удешевления электроэнергии на своих заводах
- 14:16 Советник премьер-министра Голик рассказал о рекордной скорости ремонта трассы Запорожье – Мариуполь
- 14:11 Разумков уйдет с поста главы партии «Слуга народа»: названа причина
- 14:08 На трассе Киев — Одесса автобус c пассажирами столкнулся с зерновозом: есть жертва
- 14:08 До 6 октября в Киеве работают продовольственные ярмарки: адреса
- 14:07 Не выдержал встречи с избирателями: в сети обсуждают скандальное видео с нардепом Тищенко
- 14:06 Вокруг фильма о Началовой разгорается новый скандал: в чем причина
- 14:02 Вместо охраны: Джиджи Хадид выпроводила забравшуюся на подиум постороннюю даму
- 13:46 Полицейский с битой устроил кровавую бойню в Полтаве: выяснились новые детали
Катастрофа MH17: Нидерланды просят Россию о содействии в допросе Цемаха
В Нидерландах опровергли слухи о том, что у них больше нет вопросов к боевику «ДНР» Владимиру Цемаху по поводу сбитого «Боинга» MH17. Нидерландские власти просят Россию помочь следователям связаться с Цемахом и взять у него показания.
«Правительство Нидерландов обратилось в российскую прокуратуру за помощью, чтобы найти этого человека, пообщаться с ним и получить информацию от него», — приводит заявление посла Роба Свартбола Радио Свобода.
Цемах был 7 сентября передан России в рамках процедуры обмена удерживаемыми лицами. В Москве бывший боевик «ДНР» задержался ненадолго: уже через несколько дней дочь Цемаха сообщила, что вместе с отцом возвращается на Донбасс.
Руководство Нидерландов выразило сожаление, что Украина передала Цемаха России. Совместная следственная группа по делу о катастрофе «Боинга» на Донбассе признала, что найти Цемаха и взять у него показания будет сложно.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..