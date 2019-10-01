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Катастрофа MH17: Нидерланды просят Россию о содействии в допросе Цемаха

14:36 1 октября 2019 11
цемах
Инф. «ФАКТОВ»

В Нидерландах опровергли слухи о том, что у них больше нет вопросов к боевику «ДНР» Владимиру Цемаху по поводу сбитого «Боинга» MH17. Нидерландские власти просят Россию помочь следователям связаться с Цемахом и взять у него показания.

«Правительство Нидерландов обратилось в российскую прокуратуру за помощью, чтобы найти этого человека, пообщаться с ним и получить информацию от него», — приводит заявление посла Роба Свартбола Радио Свобода.

Цемах был 7 сентября передан России в рамках процедуры обмена удерживаемыми лицами. В Москве бывший боевик «ДНР» задержался ненадолго: уже через несколько дней дочь Цемаха сообщила, что вместе с отцом возвращается на Донбасс.

Руководство Нидерландов выразило сожаление, что Украина передала Цемаха России. Совместная следственная группа по делу о катастрофе «Боинга» на Донбассе признала, что найти Цемаха и взять у него показания будет сложно.

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