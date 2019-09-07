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Мир

Появилась официальная реакция Нидерландов на выдачу Цемаха России

19:43 7 сентября 2019 107
Цемах
Инф. «ФАКТОВ»

Руководство Нидерландов сожалеет, что Украина передала России в рамках обмена боевика «ДНР» Владимира Цемаха, который является важным свидетелем в деле о катастрофе малазийского «Боинга» рейса МН17. Об этом в открытом письме на имя президента и парламента страны написал министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.

Блок считает, что Украина передала Цемаха под давлением Москвы.

«Кабинет министров глубоко сожалеет о том, что под давлением Российской Федерации господин Цемах стал частью обмена пленными и в настоящее время находится в России. Правительство напоминает, что Россия обязана сотрудничать на основании резолюции СБ ООН 2166», — цитирует дипломата издание theБабель.

Глава МИДа Нидерландов также отметил, что украинская власть отложила обмен на некоторое время, чтобы дать возможность прокуратуре допросить Цемаха.

Блок добавил, что расследование уголовного дела о катастрофе МН17 будет продолжено.

«Обвинение утверждает, что выдача Цемаха не будет иметь никаких последствий для процесса, который начнется 9 марта 2020», — говорится в письме.

После прибытия Цемаха в Москву, Нидерланды уже официально потребовали от России его выдачи. Спикер российского МИДа Мария Захарова отказалась отвечать на вопрос о том, выдаст ли Россия обвиняемого.

Напомним, 40 депутатов Европейского парламента обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с открытым письмом, в котором просили не допустить выдачи Цемаха Российской Федерации.

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