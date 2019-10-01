Восстание машин: в аэропорту Чикаго вышел из-под контроля грузовик с едой (видео)

Мир

В аэропорту Чикаго машина с едой неожиданно вышла из-под контроля и принялась сама по себе нарезать круги, все ближе приближаясь к припаркованным на взлетном поле самолетам — на глазах у шокированных сотрудников наземных служб. Видео ЧП попало в соцсети.

Предполагают, что у автомобиля заклинило педаль газа. В конце концов в машину, находившуюся уже в очень опасной близости к авиалайнеру, врезался погрузчик, в который запрыгнул один из служащих. В результате «восставший» грузовик опрокинулся и успокоился.

А героя, усмирившего взбунтовавшуюся машину и спасшего от повреждений самолет American Airlines стоимостью 15 миллионов долларов, похвалил в соцсети даже президент США Дональд Трамп. «Отличная работа! Как раз во время», — написал в Twitter глава державы.

Crazy event at ORD. Heads up safety move by a ramp worker! pic.twitter.com/SQi5zB0Ooz — Kevin Klauer DO, EJD (@Emergidoc) September 30, 2019

Ранее «ФАКТЫ» писали — схватка проявившего чудеса гибкости парня и девушки, пытавшейся разблокировать его телефон с помощью сканера лица, повеселила сеть.

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