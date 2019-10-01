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Макрон в ПАСЕ объявил Россию "фундаментально европейской страной"
Президент Франции Эманнуэль Макрон «полностью» поддержал возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Об этом он заявил во время выступления на сессии Ассамблеи. Напомним, в кулуарах ПАСЕ Макрон встретился с бывшим политузником Олегом Сенцовым.
По его мнению, это возвращение позволило вернуться «к нормальному функционированию Совета Европы».
«Я уверен, что русский народ очень близок к европейскому народу. Россия является фундаментально европейской», — сказал он.
Президент Франции подчеркнул также, что в противном случае граждане РФ остались бы без возможности обращаться в Европейский суд по правам человека, что сузило бы их права.
Теперь же возможно будет решать конфликты в Приднестровье, на Кавказе, в Грузии и в Украине в дипломатической плоскости.
Напомним, выступая в ПАСЕ, ее президент выразила сожаление в связи с неучастием украинской делегации в работе осенней сессии Ассаблеи. При этом Лилиан Паскъе выразила надежду на то, что Украина все-таки подтвердит полномочия новой делегации.
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