Общество и люди

В выходные в Киеве перекроют движение транспорта: где и на сколько

В Киеве в ближайшие выходные проведут юбилейный Киевский международный марафон (10th Wizz Air Kyiv City Marathon). Поэтому 5−6 октября (с 08:00 до 18:10) в центре столицы запретят движение всех видов наземного транспорта:

- с 21:00 4 октября до 08:00 6 октября перекроют Владимирский проезд (между улицами Владимирской, Большой Житомирской, Михайловской), Михайловскую площадь (в пределах улиц Большой Житомирской и Трехсвятительской), Софийскую площадь (от улицы Владимирской), улицы Малую Житомирскую (от переулка Михайловского), Аллы Тарасовой (от переулка Михайловского);

- с 5:00 5 октября до 08:00 6 октября, с 16:00 до 22:00 6 октября — улицы Трехсвятительскую (от Крещатика), Владимирскую (между улицами Большой Житомирской и Софиевской).

5 октября, в субботу, запланировано:

- на территории ВДНХ — спортивное семейное мероприятие Sport Family Weekend, во время которого состоятся детские забеги на 100, 400, 800 метров и полтора километра. Пройдет и семейный забег Family Walk на 1000 метров (для бегунов нет возрастного ограничения);

- с 13:00 до 18:10 — забеги на дистанции 4,2 км и 10 км по маршрутам:

4,2-километровый — через Владимирский проезд, улицы Владимирскую, Богдана Хмельницкого, Крещатик, Аллею Героев Небесной Сотни, Крещатик, Богдана Хмельницкого, Владимирскую и Владимирский проезд;

10-километровый — через Владимирский проезд, улицу Владимирскую, бульвар Тараса Шевченко, улицы Большую Васильковскую, Крещатик, Аллею Героев Небесной Сотни, Крещатик, бульвар Тараса Шевченко, улицу Владимирскую и Владимирский проезд.

6 октября (с 08:00 до 16:00) участники марафона (42,195 километра) и полумарафона (21,0975 км) будут бежать по таким маршрутам:

21-километровая дистанция проляжет по Владимирскому проезду, улице Владимирской, бульвару Тараса Шевченко, улице Крещатик, по Музейному переулку, улице Грушевского, Петровской аллее, Парковой дороге, аллее Героев Крут, улицам Лаврской, Запечерной, снова Лаврской, через площадь Героев Великой Отечественной войны, бульвар Дружбы Народов, Набережное шоссе, по улицам Набережно-Крещатицкой, Нижний Вал, Глубочицкой, Глубочицкому проезду, улице Сечевых Стрельцов, через Львовскую площадь, по улицам Большой Житомирской, Владимирской, Владимирскому проезду;

Дистанция 42 км 195 м — через Владимирский проезд, улицу Владимирскую, бульвар Тараса Шевченко, площадь Победы, улицы Саксаганского, Льва Толстого, Жилянскую, Большую Васильковскую, Крещатик, Петровскую аллею, Парковую дорогу, аллею Героев Крут, по улицам Лаврской, Запечерной, Лаврской, через площадь Героев Великой Отечественной войны, бульвар Дружбы Народов, мост Патона, проспект Соборности, улицу Евгения Сверстюка, мост через Русановский канал, по улице Энтузиастов, Русановской набережной, мосту Патона, бульвару Дружбы Народов, Набережному шоссе, Парковому мосту, по улице Трухановская, Труханову острову, через Северный мост, по проспектам Степана Бандеры, Героев Сталинграда, улице Набережно-Рыбальской, по Гаванскому мосту, улицам Набережно-Крещатицкой, Нижний Вал, Глубочицкой, Глубочицкому проезду, улице Сечевых Стрельцов, через Львовскую площадь, по улицам Большой Житомирской, Владимирской, Владимирскому проезду.

В этот день любителям командных состязаний предлагают эстафету 3×10+1×12 км и 2×21,0975 км. В нынешнем году марафонцы и участники эстафет смогут преодолеть более скоростную трассу: по сравнению с прошлогодними соревнованиями набор высоты на маршруте уменьшился на 199 м.

Кроме того, 5 октября участники забега на 4,2 км присоединятся к благотворительной программе: часть средств от каждой регистрации перечислят на помощь онкобольным детям (цель проекта KIND Challenge — собрать 3 миллиона гривен для онкобольных детей до конца 2019 года).

Также уже второй раз проходит забег для ветеранов АТО, военных и волонтеров «Ветеранская десятка». В соревновании примут участие воины ВСУ, Нацгвардии, СБУ, МВД, военные курсанты, воины-ветераны АТО/ООС, семьи погибших, волонтеры, участники добровольческих формирований.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в минувшие выходные в Киеве прошло несколько ярких массовых мероприятий. Одно из них — фестиваль света Kyiv Lights Festival, который состоялся в столице уже в третий раз.

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