"Фантазер": Луценко ответил на громкие обвинения Арахамии

Политика

Юрий Луценко, бывший генпрокурор Украины, отреагировал на заявление, которое председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия подал в ГБР. Он отвергает все обвинения и написал возмущенный пост в Facebook.

Бывший генпрокурор выразил непонимание самой формулировкой обвинения в содействии незаконному занятию игорным бизнесом.

«Как вообще можно быть акционером нелегального казино???» — пишет Юрий Луценко.

Он утверждает, что не участвовал ни в каких теневых схемах и готов это доказать.

«Я прошел полную проверку моей декларации, все мои доходы и расходы за период пребывания у власти подтверждены», — написал Луценко по поводу сегодняшнего заявления Государственного бюро расследований.

Ранее сообщалось, что Луценко вынужден также оправдываться и по «делу Байдена».

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