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"Фантазер": Луценко ответил на громкие обвинения Арахамии
Юрий Луценко, бывший генпрокурор Украины, отреагировал на заявление, которое председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия подал в ГБР. Он отвергает все обвинения и написал возмущенный пост в Facebook.
Бывший генпрокурор выразил непонимание самой формулировкой обвинения в содействии незаконному занятию игорным бизнесом.
«Как вообще можно быть акционером нелегального казино???» — пишет Юрий Луценко.
Он утверждает, что не участвовал ни в каких теневых схемах и готов это доказать.
«Я прошел полную проверку моей декларации, все мои доходы и расходы за период пребывания у власти подтверждены», — написал Луценко по поводу сегодняшнего заявления Государственного бюро расследований.
Ранее сообщалось, что Луценко вынужден также оправдываться и по «делу Байдена».
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